छत को ही बना डाला 'गांजा फैक्ट्री'... नशे ने निगल ली पूरी सैलरी, हैदराबाद के टेक इंजीनियर की चौंकाने वाली करतूत

हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नशे की लत में अपनी पूरी सैलरी खर्च कर दी. पैसे खत्म होने पर उसने घर की छत पर गांजा उगाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस रेड में उसका राज खुल गया.

Published date india.com Published: April 22, 2026 6:19 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
छत को ही बना डाला 'गांजा फैक्ट्री'... नशे ने निगल ली पूरी सैलरी, हैदराबाद के टेक इंजीनियर की चौंकाने वाली करतूत

Hyderabad Crime News: हैदराबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी नशे की लत के कारण पूरी तरह पटरी से उतर गई. ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती ड्रग समस्या की भी तस्वीर दिखाती है.

जानकारी के मुताबिक, सीएच शशिधर नाम के युवक ने एक आईटी कंपनी में नौकरी हासिल की थी. शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही महीनों में वह गांजे की लत का शिकार हो गया. धीरे-धीरे उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि वह अपनी लगभग पूरी सैलरी नशे पर खर्च करने लगा.

बढ़ती गई नशे की लत

नशे की इस लत का असर उसके काम पर भी पड़ा. बताया जा रहा है कि वह अपनी नौकरी संभाल नहीं पा रहा था और आखिरकार उसे नौकरी छोड़नी पड़ी. जब उसकी आय का स्रोत खत्म हो गया, तब भी उसकी लत खत्म नहीं हुई। पैसे की कमी के बावजूद उसने नशा जारी रखने का तरीका ढूंढ लिया.

शशिधर ने अपने घर की छत को ही ‘नशे की खेती’ का ठिकाना बना लिया. उसने वहां गांजे के पौधे उगाने शुरू कर दिए. ये काम वह काफी समय से कर रहा था और उसके पौधे काफी बड़े हो चुके थे. कुछ पौधे तो लगभग तीन मीटर तक बढ़ चुके थे और उनमें फूल भी आना शुरू हो गया था.

17 गांजे के पौधे बरामद

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली. इसके बाद एक्साइज टीम ने हैदराबाद के नचारम इलाके में स्थित उसके घर पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 17 गांजे के पौधे बरामद किए. अधिकारियों के मुताबिक, इन पौधों से करीब 10 किलो गांजा तैयार हो सकता था.

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच के लिए उसे संबंधित थाने को सौंप दिया गया. ये मामला साफ तौर पर दिखाता है कि नशे की लत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, जहां वह कानून तोड़ने से भी पीछे नहीं हटता.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इसी के साथ हैदराबाद में एक और मामले में दो बीटेक छात्रों को गांजा बेचते हुए पकड़ा गया. उनके पास से करीब 480 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस का कहना है कि ये छात्र छोटे स्तर पर ड्रग्स की सप्लाई में शामिल थे. इसके अलावा, शहर में एक और बड़ी कार्रवाई में ‘ओजी कुश’ नाम के हाई-प्रोफाइल गांजे की खेप भी पकड़ी गई, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. ये गांजा विदेश से तस्करी कर लाया गया था और स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा था.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.