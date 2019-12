नई दिल्ली: हैदराबाद में हुई महिला की हत्या और रेप से पूरा देश सदमे में हैं. इस घटना के बाद से ही देशवासियों का गुस्सा चरमपर है. ऐसे में राज्य की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय उन्हें एक एडवाइजरी जारी की है. हैदराबाद पुलिस की ओर से जारी की गई इस एडवाइजरी में महिलाओं को अपराधियों से बचने के तरीके बताए गए हैं. 28 दिसंबर को हैदराबाद में हुए एक पशु चिकित्सक महिला के रेप और हत्या के बाज पुलिस ने 14 टिप की एडवाइजरी जारी है. जिसमें बताया गया है कि यात्रा करते समय महिलाओं को अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए.

Dear #hyderabadpolice what advisory have you issued to the Male section of the society?? https://t.co/jPXvzcDBk7

— Aarti Thakur (@aartithakurjha) December 2, 2019