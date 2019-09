नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम सोमवार को 74 साल के हो गए और इस मौके पर उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि “ईश्वर इस देश की रक्षा करे.’ चिदंबरम के परिवार ने उनकी तरफ से उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर टिप्पणी पोस्ट की है.

चिदंबरम ने ट्विटर हैंडल पर टिप्पणी में कहा, ‘मेरे परिवार ने मेरे मित्रों, पार्टी सहयोगियों और शुभचिंतकों की तरफ से मुझ तक शुभकामनाएं पहुंचाई हैं. मुझे याद दिलाया गया कि मैं 74 साल का हो चुका हूं. मैं 74 का हूं, लेकिन दिल से मैं खुद को 74 साल का नौजवान महसूस करता हूं. मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सभी का धन्यवाद.’

I have asked my family to tweet on my behalf the following:

My family have brought me greetings from friends, party colleagues and well-wishers. I am reminded that I am 74 years old. Indeed I am but at heart I feel 74 years young. Thank you all, my spirits have been lifted higher

