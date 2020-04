नई दिल्‍ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस संकट का स्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर और रणनीतिक रूप से जांच से ही इस वायरस को पराजित किया जा सकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह भी किया कि राज्यों और जिलों को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जाएं. राहुल गांधी ने कहा, मैं बहुत सारे मुद्दों से नरेंद्र मोदी से असहमत हूं, लेकिन अब लड़ने का समय नहीं है. एकजुट होकर वायरस से लड़ें. Also Read - कार्तिक आर्यन ने शेयर किया अपना नया लॉकडाउन लुक, फैन्स से पूछा- 'कैसे शेव कर दूं यार?'

गांधी ने वीडियो लिंक के जरिए से मीडियाकर्मियों से कहा, “मैं आलोचना के लिए नहीं, रचनात्मक सहयोग के लिए टिप्पणी कर रहा हूं. सभी राजनीतिक दलों और जनता को इस संकट को मिलकर काम करना होगा’. Also Read - Coronavirus: इस देश से आई चौंकाने वाली खबर, क्वारंटीन सेंटर्स में लोग बना रहे शारीरिक संबंध, सरकार परेशान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, लॉकडाउन किसी भी तरह से COVID19 का समाधान नहीं है. लॉकडाउन एक पॉज़ बटन की तरह है. जब हम लॉकडाउन से बाहर आते हैं, तो वायरस अपना काम फिर से शुरू करने लगता है. Also Read - रिषभ पंत प्रतिभावान बल्लेबाज लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी : मोहम्मद शमी

I disagree with Narendra Modi with a lot of issues but now is not the time to fight. Unite and fight the virus: Rahul Gandhi pic.twitter.com/PDB8GqQ1XO

