अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा- देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं

नई दिल्ली: दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद से सदस्यता चली गई है. इसे लेकर देश में सियासी उबाल है. विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर कड़े तेवर अपनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है. राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिये इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. केरल के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं. मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं.

बता दें कि राहुल गांधी पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस के मुखर आलोचक हैं. वह अक्सर निशाना साधते हुए नज़र आते हैं. इसके साथ ही अडाणी और अंबानी पर भी निशाना साधते रहे हैं.कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को सच बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. कांग्रेस हर कीमत पर लड़ेगी.