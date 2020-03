नई दिल्ली: दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक दंगों और कोरोना वायरस के चलते वह होली नहीं मनाएंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं इस साल भी होली नहीं मना रहा हूं, इसकी वजह कोरोना वायरस और हाल ही में दिल्ली में हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई. लोगों को इस बात का दुख है. यही कारण है कि न तो मैं और ना ही कोई मंत्री या विधायक होली मनाएगा.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की जाएगी. इसमें कई एजेंसियों, विभागों और निगमों के सदस्य शामिल हैं. प्रत्येक सदस्य को एक भूमिका सौंपी गई है.

Chief Minister Arvind Kejriwal: I am also not celebrating Holi this year, because of this (Coronavirus) and the recent violence which took place in Delhi, in which many people lost their lives. People are in pain that is why neither I nor any minister or MLA will celebrate Holi. pic.twitter.com/Ymik8blM6o

— ANI (@ANI) March 4, 2020