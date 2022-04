राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने बुधवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं. शरद पवार ने कांग्रेस के गिरते ग्राफ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही उसे देशभर में हार का सामना करना पड़ रहा है, पार्टी अपने कमजोर दौर से गुजर रही है, लेकिन सदन में आज भी कांग्रेस सबसे बड़े दलों में से एक है. वहीं उन्होंने कांग्रेस के गिरते ग्राफ के बीच यूपीए अध्यक्ष के पद को लेकर कहा, मैंने अध्यक्ष बनने को लेकर कभी चर्चा नहीं की, यहां तक कि मैं खुद तैयार नहीं हूं.Also Read - प्रधानमंत्री मोदी से मिले NCP प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता संजय राउत पर ED की कार्रवाई का उठाया मुद्दा

Delhi | I have said a number of times that I am not interested to take this responsibility: NCP leader Sharad Pawar on being asked about leading UPA pic.twitter.com/hxa2JT8LiB

