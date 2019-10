चंडीगढ़/ नई दिल्‍ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं. बीजेपी के कार्यकारी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ खट्टर की मीटिंग होने जा रही है. इस बीच खबर है कि पांच निर्दलीय विधायक बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार हैं. खट्टर ने यहांं न‍िर्दलीय व‍िधायकों से मुलाकात की है. सीएम खट्टर ने कहा, मैं आशावादी हूं और हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं.

ताजा खबरों के मुताब‍िक पांच व‍िधायक बीजेपी को समर्थन देने के ल‍िए द‍िल्‍ली पहुंच चुके हैं. सीएम खट्टर ने इन व‍िधायकों से मुलाकात हर‍ियाणा भवन में की है. अभी और कुछ व‍िधायक बीजेपी के पक्ष में आने की संभावना है.

Haryana CM ML Khattar: I am optimistic and we are going to form the government in #Haryana. pic.twitter.com/x44SufLTBz

— ANI (@ANI) October 25, 2019