नई दिल्‍ली: देश के बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप और मर्डर के दोषियों को फांसी देने के लिए दिल्‍ली की अदालत ने मंगलवार को तारीख मुकर्रर कर दी. कोर्ट ने मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी को सवेरे सात बजे तिहाड़ जेल में मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए आवश्यक डेट वारंट जारी किए हैं. इस खबर के बाद मेरठ के जल्‍लाद पवन ने कहा, ” मैं चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तैयार हूं. अभी तक जेल प्रशासन ने मुझे संपर्क नहीं किया है. अगर मुझे आदेश मिलता है तो मैं निश्‍च‍ित रूप से जाऊंगा. मैं वास्‍तव में खुद राहत की सांस लूंगा व निर्भया के अभिभावकों और सभी को दूंगा.

वहीं तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा है कि 22 नवंबर को चारों दोषियों को जेल नं.3 में सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी. तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि हमने मेरठ के एक जल्‍लाद की सेवाएं लेना चाहेंगे. हमारे पास जेल में चारो दोषियों को फांसी देने के लिए सारी उचित तैयारी है.

जेल अधिकारियों ने बताया कि यूपी जेल विभाग को फांसी पर लटकाने वाले एक व्‍यक्‍ति की सेवा लेने के लिए लिखा गया है और कोर्ट द्वारा तय समय में चारों दोषियों को फांसी देने बारे में सूचित कर दिया गया है.

2012 Delhi gang-rape case verdict: Pawan, the hangman from Meerut says,”I’m ready to hang the 4 convicts. Nobody from jail admin has yet contacted me. If I receive the order, I will definitely go. It’ll really give a great sigh of relief to me, to Nirbhaya’s parents&to everyone” pic.twitter.com/DtXelfQUtJ

