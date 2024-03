वाराणसी से हैट्रिक लगाएंगे PM मोदी, ट्वीट कर कहा- 'काशी के भाई-बहनों की सेवा के लिए...'

Lok Sabha Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आगमी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के लिए शनिवार को अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पहली सूची में बीजेपी ने कई मौजूदा सांसदों के नाम काटकर नए चेहरों को मौका दिया है. बता दें पार्टी ने अपनी लिस्ट में 195 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है. उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमारी पार्टी ने कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बाकी सीटों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी. मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्हें हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में नामित किया गया है. हम सुशासन के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों के पास जा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का लाभ सबसे गरीब लोगों तक पहुंचे.

I thank the @BJP4India leadership and bow to the crores of selfless Party Karyakartas for their constant faith in me. I look forward to serving my sisters and brothers of Kashi for the third time.

In 2014, I went to Kashi with a commitment to fulfil people’s dreams and empower…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2024