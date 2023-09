तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने फिर कहा, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये बात मैं लगातार कहूंगा

तमिलनाडु : तमिलनाडु के मंत्री (Tamil Nadu Minister) उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने आज रविवार को एक बार फिर कल शनिवार को दी गए बयान को सही ठहराते हुए इसे दोहराया है. मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए. ये बात मैं लगातार कहूंगा.

तमिलनाडु के डीएम प्रमुख और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि ने कहा, कुछ लोग बचकाना व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने नरसंहार के लिए आमंत्रित किया है, जबकि अन्य कह रहे हैं कि द्रविड़म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए. क्या इसका मतलब यह है कि DMK वादियों को मार दिया जाना चाहिए?

मंत्री उदयनिधि ने कहा, जब पीएम मोदी कहते हैं ‘कांग्रेस मुक्त भारत’, तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाना चाहिए? सनातन क्या है? सनातन का अर्थ है कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सभी स्थायी हैं. लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी को समान होना चाहिए.