'अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करे विपक्ष'

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं. अभी तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं हो पाया है. लेकिन बात साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों तक पहुंच गई है. कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद का कहना है कि अगर विपक्ष साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है तो उसे एक बड़ा चेहरा सामने रखना होगा. उन्होंने कहा, ‘यह चेहरा ऐसा होना चाहिए, जो पॉपुलर तो हो ही, साथ ही वह क्रेडिबल भी हो और उसकी एक्सेप्टेंस भी हो.’

#WATCH | If the Opposition wants to defeat PM Modi in 2024, then it has to bring forward a big face that is popular, credible and acceptable. I think there is no leader more popular, acceptable and credible than Priyanka Gandhi. I want to appeal to Opposition parties to declare… pic.twitter.com/w2OhO4EoKT — ANI (@ANI) May 17, 2023