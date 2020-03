नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन (बंद) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों जैसे कि सब्जी विक्रेताओं, किराना दुकानदारों एवं दुग्ध विक्रेताओं के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए मंगलवार को देशभर में 21 दिन के बंद की घोषणा की थी.

केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ई पास के लिए हेल्पलाइन नंबर मुहैया कराए जाएंगे. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराहट में खरीदारी नहीं करें.

Delhi CM Arvind Kejriwal: Police Commissioner has introduced a helpline number at his office, if you face any difficulty you can call at this number. The number is: 23469536 pic.twitter.com/pZc2bHR8Bw

