देहरादून: सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ लगी देश की सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जारी वार्ता से सभी मतभेद सुलझ जाएंगे.

जनरल एमएम नरवणे ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड से अलग संवाददाताओं से कहा, "मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. हम श्रृंखलाबद्ध बातचीत कर रहे हैं, जो कोर कमांडर स्तर की वार्ता से शुरू हुई थी, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर समान रैंक के कमांडरों के बीच बैठक हुई." उन्होंने कहा कि जारी वार्ता से दोनों देशों के बीच समझे जाने वाले सभी मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा.

I would like to assure everyone that entire situation along our borders with China is under control. We're having a series of talks which started with Corps Commander level talks&has been followed up with meetings at local level b/w Commanders of equivalent ranks: Army Chief Gen pic.twitter.com/Pl3x1ICmfC

— ANI (@ANI) June 13, 2020