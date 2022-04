दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने गुरुवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Himachal Pradesh Election) के मद्देनजर जयराम ठाकुर के स्थान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ( Anurag Thakur) को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही है. आम आदमी पार्टी के इस दावे को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खारिज कर दिया. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए हिमाचल के सीएम ने कहा, ‘मैं उनके (मनीष सिसोदिया) दावे को खारिज करता हूं.’Also Read - Bihar MLC Election Results 2022 Live Updates: जारी है वोटों की गिनती, 24 सीटों में से नौ पर एनडीए की जीत

"I dismiss his claims…," says Himachal Pradesh CM Jairam Thakur on AAP leader Manish Sisodia saying that BJP will make Anurag Thakur as HP CM pic.twitter.com/S8imaF3t7Y

— ANI (@ANI) April 7, 2022