पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है. बंगाल की सीएम ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी (Mamata Banerjee On PM Modi) सीबीआई, ईडी (CBI,ED) का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रहा है.

I don’t believe PM Modi is misusing CBI, ED; Some BJP leaders are doing this for their interests: Mamata Banerjee on resolution in WB Assembly against ‘excesses’ of central agencies. PTI PNT

— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2022