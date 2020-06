नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका में पहले जैसी सहिष्णुता नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकियों एवं अन्य लोगों और भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बांट कर देश की बुनियाद कमजोर करने वाले खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं. Also Read - सीमा पर नेपाली पुलिस ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक भारतीय नागिरक की मौत, तीन घायल

अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकोलस बर्न्स के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संवाद में गांधी ने यह भी कहा कि कोविड-19 संकट के बाद अब नए विचारों को उभरते हुए भी देखा जा सकता है. उन्होंने कहा, ”विभाजन वास्तव में देश को कमजोर करने वाला होता है, लेकिन विभाजन करने वाले लोग इसे देश की ताकत के रूप में चित्रित करते हैं.” Also Read - देश में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के मामले और मौतें, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 लाख के पास

कांग्रेस नेता ने दावा किया, ”जब अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकियों, मैक्सिकन और अन्य लोगों को बांटते हैं, उसी तरह भारत में हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों को बांटते हैं, तो आप देश की नींव को कमजोर कर रहे होते हैं. लेकिन देश की नींव को कमजोर करने वाले यही लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं.” Also Read - उत्‍तर भारत में गर्मी से राहत, दिल्ली-एनसीआर में आज तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

I think why our (India & US) partnership works is because we are tolerant systems. You mentioned you are an immigrant nation. We are a very tolerant nation. Our DNA is supposed to be tolerant: Rahul Gandhi in conversation with Former American diplomat Nicholas Burns

