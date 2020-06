नई दिल्‍ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच कहा, मुझे लगता है कि भारत निश्चित रूप से दुनिया के सभी निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा होने जा रहा है. दुनियाभर के निवेशकों के लिए एक विजिबल ऑप्‍शन होगा. Also Read - इंडियन गैस एक्सचेंज को किया गया लॉन्च, भारत में शुरू हुई गैस की ट्रेडिंग

केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट व एमएसएमई मंत्री गडकरी ने यह बात सोमवार को एक कार्यक्रम एमएसएमई और इन्फ्रास्ट्रक्चर-विकास कोविड वर्ल्‍ड के बाद विश्व में विकास पथ पर यह बात कही है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 का संकट लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत और दुनिया के वैज्ञानिक टीका विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा, इसी समय हम आर्थिक युद्ध का सामना कर रहे हैं. न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया इस समस्या का सामना कर रही है. मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अब चीन के बारे में बहुत अधिक प्रतिक्रिया है. पूरी दुनिया अब उनके लिए कुछ नए विकल्प का पता लगाने के लिए इच्छुक है.

I feel that India is definitely going to be a very good, viable option for all the investors in the world: Union Minister Nitin Gadkari at “MSME & Infrastructure-Paving the growth path in Post-Covid World” event (15.05.2020) pic.twitter.com/Sn7isXlmib

