BS Yediyurappa resign: मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है. मैं दोपहर के भोजन के बाद राज्यपाल से मिलूंगा. कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा यह बात अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में कही है.

I have decided to resign. I will meet the Governor after lunch: Karnataka CM BS Yediyurappa at a programme to mark the celebration of 2 years of his govt pic.twitter.com/sOn0lXAfeD

