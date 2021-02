Eastern Ladakh, Committee on Defence NEWS: डिफेंस मामलों की कमेटी अध्यक्ष ने लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला और केंद्र सरकार को रक्षा मामलों की संसदीय समिति के सदस्‍यों के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में यात्रा के प्रस्‍ताव को भेज दिया है. रक्षा पर समिति के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद जुएल ओराम ने आज शनिवार को बताया कि उन्‍होंने 10 दिन पहले यह प्रस्‍ताव भेजा था. Also Read - लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा- राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा, दामाद की ज़मीन पर क्यों नहीं बोलते?

रक्षा पर समिति के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद जुएल ओराम ने बताया कि 10 दिन पहले, एक समिति की बैठक में कुछ सदस्यों ने 15 मई के बाद पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की यात्रा का प्रस्ताव रखा था. मैंने अध्यक्ष और केंद्र सरकार को विचार के लिए प्रस्ताव भेजा है. रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष व बीजेवी एमपी जुएल ओराम ने यह भी कहा, राहुल गांधी कई बैठकों में नहीं आते हैं. वह कभी-कभी आते हैं और और एजेंडे से बाहर के मुद्दों पर बात करते हैं. हालांकि, यह समिति की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता. Also Read - Rinku Sharma Murder: दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष ने पीड़ित के परिवार को दी पांच लाख रुपये की मदद, AAP ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

10 days ago, in a committee meeting, some members proposed the visit to the Eastern Ladakh region after May 15. I have forwarded the proposal to the Speaker and Central government for consideration: BJP’s Jual Oram, Chairperson of Committee on Defence pic.twitter.com/6BWe2r2wPG Also Read - किसान महापंचायत में बोले राहुल गांधी- हिंदुस्तान के किसानों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए, मोदी कौन हैं

