नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय Jamia Millia Islamia University के पास गुरुवार को हुई फायरिंग की घटना के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह Amit Shah ने बयान दिया है. उन्‍होंने कहा, आज मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर Delhi Police Commissioner से गोलीबारी की घटना पर (जामिया क्षेत्र में) बात की है और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गुरुवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) CAA, NRC, NPR, के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक समूह पर एक व्यक्ति ने पिस्तौल से गोली चला दी और हथियार लहराते हुए आराम से निकल गया. पुलिस की भारी संख्या में तैनाती के बीच उसने ‘ये लो आजादी’ का नारा भी लगाया. हालांकि बाद में व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर हिरासत में ले लिया.

इस घटना के बाद विरोधी दलों ने केंद्र की सत्‍तारूढ़ सरकार और बीजेपी पर हमला किया, वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर को फायरिंग जैसी घटनाओं को लेकर कड़े एक्‍शन लेने की बात कही है.

जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में यह पूरी घटना टेलीविजन कैमरों ने रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि हल्के रंग की पैंट और गहरे रंग की जैकेट पहना व्यक्ति पुलिस द्वारा बैरिकेड की गई खाली सड़क से निकलता है और मुड़कर प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाता है. ”ये लो आजादी.” कुछ टेलीविजन चैनलों ने कहा कि पिस्तौल लिए हुए व्यक्ति की पहचान गोपाल के तौर पर हुई है, लेकिन इसकी अभी तत्काल पुष्टि नहीं हो पाई है.

HM Amit Shah: Today I have spoken to Delhi Police Commissioner on the firing incident(in Jamia area) that has taken place&instructed them to take strict action. Central government will not tolerate any such incident, it will be taken seriously and the culprit will not be spared. pic.twitter.com/2gaAv0NkhF

— ANI (@ANI) January 30, 2020