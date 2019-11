नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पार्लियामेंट के परिसर में मीडियाकर्मियों से कहा, यह संसद का 2019 का अंतिम सत्र है. यह इसलिए महत्‍वपूर्ण है कि यह राज्‍यसभा का 250वां सत्र है. इस सत्र के दौरान 26 को संविधान दिवस मनाएंगे, तब हमारा संविधान 70 साल का होगा. पीएम मोदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह सत्र राष्ट्र के विकास के लिए सभी मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा भी देखेगा.

I hope this session will also see healthy discussions on all issues for the development of the nation: PM @narendramodi #WinterSession pic.twitter.com/xpZSNd1tvN

पीएम मोदी ने क‍हा, पिछले कुछ दिनों में मुझे लगभग सभी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने का अवसर मिला. पिछला सत्र अभूतपूर्व रहा क्‍योंकि सभी संसदों का समर्थन और सहभागिता रही. यह सरकार की उपलब्‍धि नहीं बल्कि पूरी संसद की है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi: We want frank discussions on all matter. It is important that there should be quality debates, there should be dialogues and discussions, everyone should contribute to enrich the discussions in the Parliament. #WinterSession pic.twitter.com/paSyimPw0J

— ANI (@ANI) November 18, 2019