Nitin Gadkari, Electric Vehicles, Road Transport & Highways, MSME, Delhi: केंद्रीय मंत्री (Minister of Road Transport & Highways) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सभी सरकारी मंत्रालयों में अफसरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) अनिवार्य करना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसकी शुरूआत गडकरी अपने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई (MSME) मंत्रालय से करने की तैयारी में हैं.

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, अगर दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल में लाया जाता है, तो ईंधन पर खर्च होने वाले लगभग 30 करोड़ रुपए प्रति माह की बचत की जा सकती है और इससे प्रदूषण कम होगा. मैं अपने विभाग के अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करूंगा.

If 10,000 electric vehicles are brought into use in Delhi, then about Rs 30 cr per month spent on fuel can be saved and it will reduce pollution. I'll make electric vehicles mandatory for officials of my department:Minister of Road Transport & Highways Nitin Gadkari

