बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने कहा कि गुरुवार को उनके समक्ष पेश हुए विधायकों ने अपने इस्तीफे “सही प्रारूप” में दिए हैं और वह इसकी जांच करेंगे कि ये “स्वैच्छिक और वास्तविक” हैं. कुमार ने बागी विधायकों के साथ बैठक के बाद कहा, ” विधायक मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा देना चाहते हैं, मैंने कहा कि वह दे सकते हैं. उन्होंने इन्हें स्वीकार करने को कहा. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुझसे जल्द फैसला करने को कहा है, मैने उन्हें (सुप्रीम कोर्ट को) लिखा है कि “तत्काल” शब्द का उल्लेख किया गया है, उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं- क्या फैसला करना है, क्योंकि संविधान कुछ और कहता है, इसीलिए मैने विधायकों को उपस्थित होने का समय दिया.

अध्यक्ष ने कहा कि “यह वैसे नहीं है, इस्तीफे स्वीकार करने से पहले मुझे यह देखना होगा कि ये वास्तविक और स्वैच्छिक हैं या नहीं.” अध्यक्ष ने कहा कि वह “सिर्फ निर्णय लेंगे जो कुछ लोगों के लिए सुविधाजनक और कुछ के लिए असुविधानजक हो सकता है.”

Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar: The Supreme Court has asked me to take a decision. I have videographed everything and I will send it to the Supreme Court. https://t.co/KaAdILHw5t

