बेंगलुरु/रांची: बीजेपी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी.एस. येदियुरप्पा ने रविवार को कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार बहुमत खो चुकी है. उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें सोमवार को विश्वास मत हासिल करना चाहिए. येदियुरप्पा ने कहा, मैं मांग करता हूं कि अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली की परवाह करते हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या सोमवार को विश्वास मत के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए.

वहीं, बीएस येदियुरप्पा से जब पूछा गया कि ‘डीके शिवकुमार कहते हैं कि अगर बागी विधायक सरकार के खिलाफ वोट देते हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा’ तो उन्‍होंने कहा कि अध्‍यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण किसी को भी अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.

BS Yeddyurappa, BJP state president: I will request CM HD Kumaraswamy to resign immediately because more than 15 MLAs from JDS & Congress, and also two independent Ministers have resigned and they have reflected that they will support BJP. #Karnataka pic.twitter.com/61haL6dyc8

— ANI (@ANI) July 14, 2019