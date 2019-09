कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में लोगों के समूह से सड़क की नाकेबंदी हटाने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज में रविवार को भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के सिर में चोट लग गई. सिंह ने दावा किया कि बैरकपुर पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने उन पर वार किया, जिससे उनके सिर पर चोट लगी. सांसद ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने हमला किया और उनकी कार को नुकसान पहुंचाया.

खून से सनी कमीज पहने और सिर पर पट्टी बांधे हुए सांसद ने कहा कि वर्मा एक पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने श्यामनगर में भाजपा के पार्टी कार्यालय के कब्जे को लेकर पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई की. हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि कांकीनारा में दो समूहों के बीच एक झड़प के दौरान पथराव किए गए और सिंह को इसमें चोट लगी.

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि एक सड़क की नाकेबंदी करने वाली भीड़ ने पुलिस अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही उन पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और सड़क को खाली कराने के लिए लाठी चार्ज किया.

West Bengal: BJP MP Arjun Singh says,”I was attacked and my car has been vandalised. People were protesting peacefully. Police Commissioner Manoj Verma lathicharged on my head and abused me verbally. My residence is also being attacked.” pic.twitter.com/qucIY9Gd6Y

— ANI (@ANI) September 1, 2019