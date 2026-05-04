  • Hindi
  • India Hindi
  • I Was Beaten Cctv Cameras Were Turned Off Mamata Banerjee Allegations After Losing

'मुझे मारा गया, CCTV बंद कर दिए गए...', हारने के बाद ममता बनर्जी ने किसपर लगाया गंभीर आरोप

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने आरोप लगाया कि उन्होंने मारा गया. उनके किसी भी प्रतिनिधि को मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया.

Published date india.com Updated: May 4, 2026 8:08 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'मुझे मारा गया, CCTV बंद कर दिए गए...', हारने के बाद ममता बनर्जी ने किसपर लगाया गंभीर आरोप

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, ‘दोपहर 3 बजे से ही वे हमें पीट रहे हैं. मुझे भी मारा गया. सीसीटीवी बंद कर दिया गया था. हमारे किसी भी प्रतिनिधि को मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया. मतगणना अधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारे प्रतिनिधियों को अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वह कहीं भी नहीं मिले. मैंने हर जगह शिकायत की.’


खबर पर अपडेट जारी है…

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.