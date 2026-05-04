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'मुझे मारा गया, CCTV बंद कर दिए गए...', हारने के बाद ममता बनर्जी ने किसपर लगाया गंभीर आरोप
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने आरोप लगाया कि उन्होंने मारा गया. उनके किसी भी प्रतिनिधि को मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया.
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, ‘दोपहर 3 बजे से ही वे हमें पीट रहे हैं. मुझे भी मारा गया. सीसीटीवी बंद कर दिया गया था. हमारे किसी भी प्रतिनिधि को मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया. मतगणना अधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारे प्रतिनिधियों को अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वह कहीं भी नहीं मिले. मैंने हर जगह शिकायत की.’
#WATCH | West Bengal CM & TMC chairperson Mamata Banerjee says, “From 3 pm onwards, they have been beating us. I was hit. CCTV was switched off. None of our agents was allowed inside (the counting centre). The DO assured me our agents would be allowed, but after that, he was not… pic.twitter.com/vzZQvjqLOV
— ANI (@ANI) May 4, 2026
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