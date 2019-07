नई दिल्‍ली: कर्नाटक में मंगलवार की शाम जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार गिरने के बाद बीजेपी की ओर से संभावित मुख्‍यमंत्री पद के दावेदार बनकर उभरे बीजेपी के कर्नाटक प्रदेश अध्‍यक्ष बीएस येदियुरप्‍पा ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह जी से विमर्श करूंगा, इसके बाद मैं राज्‍यपाल से मिलने जाऊंगा. वहीं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई अनैतिक, जबरन और गलत इरादे के साथ राजनीतिक स्थिरता के खिलाफ राष्‍ट्रव्‍यापी विरोध प्रदर्शन करेगी.

कर्नाटक: कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरी, फ्लोर टेस्ट में फेल हुए कुमारस्वामी ने सौंपा इस्तीफा

KC Venugopal: Congress party will hold nation wide protests against the immoral, blatant and brazen political destabilization carried out by the Bharatiya Janata Party. https://t.co/QWOaeJ0E8S

कर्नाटक में सरकार गिरते ही बीजेपी में खुशी की लहर, येदियुरप्पा फिर बन सकते हैं सीएम

राज्‍य में एचडी कुमारस्‍वामी के नेतृत्‍व वाली सरकार गिरने के बाद बीजेपी नेता येदियुरप्‍पा ने कहा, ये लोकतंत्र की जीत है. लोग कुमारस्‍वामी सरकार से उदासीन हो चुके थे. मैं कर्नाटक के लोगों को आश्‍वत करना चाहता हूं कि विकास के नए युग की शुरुआत होगी.

BS Yeddyurappa, BJP: It is victory of democracy. People were fed up with Kumaraswamy government. I want to assure people of Karnataka that a new era of development will start now. pic.twitter.com/JmVrtTa9SK

— ANI (@ANI) July 23, 2019