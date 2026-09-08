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'शुगर डैडी को भी मार डालूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रीज में रखने वाले रामानुज को नहीं है कोई अफसोस

Guwahati Murder: पुलिस को शक है कि रामानुज गोस्वामी ने रिया के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से ऐसा किया होगा. जांच जारी है और आरोपी को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 8, 2026, 2:28 PM IST
'शुगर डैडी को भी मार डालूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रीज में रखने वाले रामानुज को नहीं है कोई अफसोस
आरोपी रामानुज को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

Guwahati Murder: असम के गुवाहाटी में पत्नी की हत्या के बाद उसका सिर काटकर फ्रीज में रखने वाले रामानुज को इसका कोई अफसोस नहीं है. रामानुज पर अपनी 25 साल की पत्नी रिया तालुकदार की हत्या का आरोप है. पड़ोसियों की शिकायत के बाद गुवाहाटी में रामानुज के घर का ताला तोड़ा गया था, जहां खून से लथपथ रिया की क्षत-विक्षत लाश मिली थी. इसके बाद रामानुज ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

रामानुज ने स्वीकारी पत्नी की हत्या

कोर्ट के बाहर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए रामानुज गोस्वामी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या स्वीकार ली. उसने कहा कि जेल की सजा पूरी होने के बाद वह एक और आदमी को मार डालेगा. उसे वह बार-बार ‘शुगर डैडी’ कह रहा था. जब पत्रकारों ने उस आदमी की पहचान बताने के लिए उस पर दबाव डाला तो गोस्वामी कथित तौर पर अपना आपा खो बैठा और मीडियाकर्मियों के साथ गलत बर्ताव किया. बाद में उसने रिपोर्टरों से कहा, ‘मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई माफी नहीं.’

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हत्या के दो दिन बाद किया था सरेंडर

सात दिन की पुलिस रिमांड के बाद रामानुज गोस्वामी को गुवाहाटी कोर्ट में पेश किया गया. उसने घटना के लगभग दो दिन बाद रविवार देर रात (सितंबर, 07, 2026) पुलिस के सामने सरेंडर किया था. पुलिस अब उससे पूछताछ कर हत्या के पीछे का मकसद पता लगाने की कोशिश कर रही है. जांचकर्ताओं को शक है कि गोस्वामी ने झगड़े के बाद रिया पर धारदार हथियार से हमला किया. गोस्वामी ने जिस व्यक्ति को ‘शुगर डैडी’ बताया है, उसकी पहचान और उसके आरोप के पीछे के हालात जांच का एक अहम हिस्सा बनने की उम्मीद है.

रेफ्रिजरेटर में मिला था रिया का सिर

रिया तालुकदार की हत्या से गुवाहाटी समेत पूरे असम के लोग सकते में हैं. 25 साल की रिया की कथित तौर पर उसके पति रामानुजन गोस्वामी ने शुक्रवार रात (सितंबर, 05, 2026) हत्या कर दी. पति-पत्नी के बीच बहस के बीच रामानुज ने रिया पर चाकू से हमला किया और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने रिया का सिर काट दिया और उसकी उंगलियां काट दीं. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, कटे हुए सिर को कथित तौर पर प्लास्टिक में लपेटकर रेफ्रिजरेटर के अंदर छिपा दिया गया था.

पुलिस को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक

पुलिस को शक है कि गोस्वामी ने शायद रिया के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में होने के आरोपों या शक की वजह से ऐसा किया होगा. हालांकि, इन्वेस्टिगेटर अभी तक हत्या के पीछे का पूरा मकसद पता नहीं लगा पाए हैं. रिया गुवाहाटी के फैंसी बाज़ार इलाके में एक बुटीक में काम करती थी और उसके परिवार में उसका छोटा भाई है. रिया और रामानुज ने 22 सितंबर, 2025 को शादी की थी.

जांच में रामानुज गोस्वामी के अतीत के बारे में भी जानकारी मिली है. पुलिस ने कथित तौर पर पाया कि वह ड्रग्स का आदी था और शादी के बाद लगभग तीन महीने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहा था. इन्वेस्टिगेटर अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसका कथित ड्रग्स का इस्तेमाल, शादी का झगड़ा, रिया के बारे में उसका शक और ‘शुगर डैडी’ के बारे में उसके दावे हत्या से जुड़ी घटनाओं से जुड़े थे.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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