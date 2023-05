महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल होने तक मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी

Jammu & Kashmir, PDP,Mehbooba Mufti,Bengaluru, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने आज रविवार को बड़ा ऐलान कर दिया है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) बहाल होने तक मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी. यह ऐलान करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि मैं अनुच्छेद-370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगी, लेकिन मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी

बेंगलुरू में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, चीन अब जम्मू-कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जो केवल पाकिस्तान करता था. धारा 370 को हटाकर भाजपा ने यही किया है.

महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, वह सभी के लिए एक खतरे की घंटी है. भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई विपक्ष हो.