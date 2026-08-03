'...तो मैं फांसी से लटक जाता', कोर्ट से राहत मिलने के बाद जानिये क्या बोले बृज भूषण शरण सिंह | VIDEO

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने कहा कि यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है. आज खुशी का दिन है. कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है.

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह के सहयोगी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है. (File Photo ANI)

बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व BJP सांसद बृज भूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न केस में बरी कर दिया. कोर्ट ने सह-आरोपी विनोद तोमर को भी राहत दे दी है. कोर्ट से बरी होने के बाद न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरे खिलाफ अगर दोष साबित हो जाएगा तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा. आज का फैसला मेरे लिए, मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है. कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है. आज खुशी का दिन है.’

#WATCH | Delhi | After being acquitted by Rouse Avencue Court in the women wrestlers alleged sexual harassment case, Brij Bhushan Sharan Singh says, "… On the first day, when my first statement came, I had said that if any verdict or any charge is proven, I will hang myself.… https://t.co/6O1R8HjBeD pic.twitter.com/NNhKGLkVpw — ANI (@ANI) August 3, 2026

क्या है पूरा मामला?

यह मामला छह महिला पहलवानों की ओर से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है. जनवरी 2023 में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो उससे कुछ किलोमीटर दूर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ मिलकर पूर्व BJP सांसद पर यौन उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया. उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की थी. दिल्ली पुलिस की FIR में बृजभूषण सिंह के अलावा WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम शामिल किया गया था.

जून 2023 में दाखिल हुए था आरोपपत्र

जून 2023 को पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया था. ट्रायल कोर्ट ने मई 2024 को 5 महिला पहलवानों के उत्पीड़न और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे. एक नाबालिग पहलवान ने भी बृजभूषण पर आरोप लगाए थे. हालांकि, बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम’ (पोक्सो एक्ट) के तहत उस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। ​​इसके बाद मामला बंद कर दिया गया था.

(इनपुट: ANI)