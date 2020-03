नई दिल्ली : चीन (China) में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस (CoronaVirus) ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है. भारत में कोरोना वायरस के अब तक 45 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत विदेश में फंसे अपने नागरिकों को निकलवाने के अभियान में किसी तरह की कोताही नहीं कर रहा है. चीन में फंसे नागरिकों के बाद अब भारत ने ईरान (Iran) में फंसे अपने नागरिकों को भारत लाने के अभियान में तेजी शुरू कर दी है.

भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कड़ी में भारतीय वायु सेना IAF C-17 ग्लोबमास्टर का विमान 58 भारतीय तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को भारत ला चुका है. इन भारतीयों को ईरान के तेहरान (Tehran) से रेस्क्यू किया गया है. विमान की लैंडिंग गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर की गई है.

External Affairs Ministers S Jaishankar: First batch of 58 Indian pilgrims being brought back from Iran. IAF C-17 Globemaster has taken off from Tehran & is expected to land soon in Hindon Air Force Station (in Ghaziabad). pic.twitter.com/Wcvms70fmU

