नई दिल्‍ली: इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल बी.एस. धनोआ ने रिटायरमेंट से पूर्व अपनी अंतिम उड़ान जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान के साथ भरी. चीफ एयर मार्शल धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन के चेहरे पर इस दौरान जबरदस्‍त उत्‍साह दिखाई दे रहा था. सोमवार को चीफ एयर मार्शल बी.एस. धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान ने पठानकोट एयरफोर्स स्‍टेशन से मिग-21 ट्रेनर में उड़ान भरी.

#WATCH IAF Chief Air Chief Marshal BS Dhanoa flew a sortie with Wg Cdr Abhinandan Varthaman at Air Force Station Pathankot today in a MiG-21 trainer. It’s the last sortie flown by IAF Chief in a fighter aircraft before retirement.They took off around 1130 hrs for a 30 min sortie. pic.twitter.com/retSoI3EVl

ये वीडियो है वायु सेना प्रमुख के रिटायरमेंट के सबसे आखिरी की उड़ान का है. चीफ एयर मार्शल धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन ने सुबह 11:30 बजे एक 30 मिनट की उड़ान भरी. उन्‍होंने मिग-21 के ट्रेनर वर्जन के टाइप 69 फाइटर एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी.

वायुसेना प्रमुख धनोआ ने कहा, यह मेरे लिए खुशी कि अभिनंदन के साथ उड़ान भरी क्‍योंकि उन्‍हें दोबारा फ्लाइंग कैटेगरे मिली, जो सभी पायलट आगे यही चाहते हैं. मैं भी 1988 में इजेक्‍ट किया था. इसमें मुझे 9 महीने लगे थे अपनी कैटेगरी पाने में. वह छह महीने से कम में ही वापस आ गए.

IAF Chief: Both of us have 2 things in common – 1st, both of us ejected & 2nd, both of us have fought Pakistanis. I fought in Kargil, he fought after Balakot. 3rd, I’ve flown with his father. It’s an honour for me to do my last sortie in IAF, in a fighter aircraft, with his son. https://t.co/gqYsAX9UeO pic.twitter.com/FGP19nEc8C

