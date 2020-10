नई दिल्ली: चीन के साथ लद्दाख में सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच वायुसेना प्रमुख आर के एस भदौरिया ने सोमवार को कहा कि चीन की चुनौती से निपटने के लिये “हम अच्छी स्थिति में हैं.’’ एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने लद्दाख में गतिरोध को लेकर कहा कि चीन से निपटने के लिये वायुसेना की तैयारियां अच्छी हैं और हमनें सभी प्रासंगिक इलाकों में तैनाती की है. Also Read - भारत ने दुश्मन के होश उड़ाने वाली 'शौर्य' मिसाइल का सफल परीक्षण किया, चीन के हर कोने को बना सकती है निशाना

सीमा पर चीन की तैयारी को लेकर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि शत्रु को कमतर आंकने का कोई सवाल ही नहीं है लेकिन "आश्वस्त रहिये, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिये वायुसेना मजबूती से तैनात है.''

Indian Air Force is ready for any possible conflict including a two-front war: IAF chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria on whether IAF is ready for a two-front war with Pakistan and China

