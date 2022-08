Indian Air Force, LCA Tejas,Tejas fighter jet, Tejas Mk 1,Bengaluru, IAF: अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए आकर्षण बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (Light Combat Aircraft) तेजस फाइटर जेट (Tejas fighter jet) को वायु सेना प्रमुख (Indian Air Force chief) एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ( chief Air Chief Marshal VR Chaudhari)बेंगलुरु में उड़ाते हुए नजर आए हैं. इसका वीडियो एयरफोर्स ने शेयर किया है.Also Read - बेंगलुरु: महिला डॉक्टर ने 4 साल की बेटी को अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से फेंका, पुलिस ने किया अरेस्ट

ये वीडियो कर्नाटक के बेंगलुरु का है, जहां भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी हल्के लड़ाकू विमान तेजस लड़ाकू जेट में उड़ान भरकर इसकी क्षमता को परखा है. Also Read - मलेशिया को 18 LCA तेजस ऑफर किए गए, US,ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने रुचि दिखाई

#WATCH | Indian Air Force chief Air Chief Marshal VR Chaudhari taking off in a Light Combat Aircraft Tejas fighter jet in Bengaluru, Karnataka. pic.twitter.com/TntYGtq6cr

— ANI (@ANI) August 6, 2022