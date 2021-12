Bipin Rawat’s Chopper Crash: तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) और उनकी समेत 13 लोगों का निधन हो गया. हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे. भारतीय वायुसेना ने CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की पुष्टि की है. हेलीकॉप्‍टर हादसे में केवल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्‍टन वरुण सिंह की ही जान बच सकीत है. भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ट्वीट कर बताया गया, ‘ग्रुप कैप्‍टन वरुण सिंह (Group Captain Varun Singh) हादसे में घायल हुए हैं और उनका वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.’Also Read - आर्मी में ऐसा शानदार सफर रहा CDS जनरल बिपिन रावत का, देश की सुरक्षा को बुलंदियों पर पहुंचाया

Gp Capt Varun Singh SC, Directing Staff at DSSC with injuries is currently under treatment at Military Hospital, Wellington.

Also Read - Bipin Rawat's Chopper Crashes: 'मैंने लोगों को जलते और गिरते देखा', हेलीकॉप्टर हादसे के पास मौजूद शख्‍स ने बताया कैसा था मंजर

हेलिकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (Group captain varun Singh) को पिछले साल उड़ान के दौरान विमान में आई तकनीकी खराबी के बाद इसे साहस के साथ संभालने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य चक्र (Shaurya Chakra) से सम्‍मानित किया गया था. उन्‍होंने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए तेजस (TEJAS) लड़ाकू विमान को सुरक्षित लैंड कराया था. Also Read - CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया दुख, जानें किसने क्या कहा

Indian Air Force’s Group Captain Varun Singh, injured in military chopper crash, was awarded Shaurya Chakra on this year’s Independence Day for saving his LCA Tejas fighter aircraft during an aerial emergency in 2020. pic.twitter.com/BR53FlS18M

— ANI (@ANI) December 8, 2021