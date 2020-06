नई दिल्‍ली: चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख (IAF Chief Air Chief Marshal) आरकेएस भदौरिया(RKS Bhadauria) ने आज कहा है कि हम किसी भी कीमत पद देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे. उन्‍होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य यह बताता है कि हमारे सशस्त्र बल हर समय तैयार और सतर्क रहते हैं. लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर छोटी सी सूचना पर हम हालात को संभालने के लिए तैयार हैं. Also Read - भारत के कड़े रुख बीच फिर चीन का दावा- गलवान घाटी एलएसी के चीनी हिस्‍से में है

Air Chief Marshal भदौरिया ने कहा, ”हम किसी भी अचानक हुई घटना का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार और तैनात हैं. मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि हम गलवान के बहादुरों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे.” Also Read - चीन में फिर लौट रहा कोरोना वायरस, राजधानी बीजिंग में कई दर्जन मामले सामने आए

We are aware of the situation, be it on LAC or beyond, be it their air deployments, their posture & kind of deployments. We’ve full analysis & we’ve taken necessary action that we need to take to handle any contingency that may come up: IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria pic.twitter.com/Dvv781LVg3 Also Read - हार्दिक पांड्या ने नताशा को दिया खूबसूरत तोहफा; इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर किया प्यार का इजहार

— ANI (@ANI) June 20, 2020