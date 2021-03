नई दिल्ली: इंडियन एयरफोर्स का आज बुधवार को एक फाइटर विमान मिग-21 बाइसन (MiG-21 Bison aircraft) उड़ान के दौरान बुधवार को सुबह एक्‍सीडेंट का शिकार हो गया है. इसमें एयरफोर्स के ग्रुप कैप्‍टन की मौत हो गई है. हादसे के कारण का पता लगाने के लिए ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ शुरू की गई है. Also Read - देश में एक दिन में आए कोविड-19 के कुल मरीजों में से 71.10 फीसदी केस इन 5 राज्‍यों से

मध्य भारत के एक वायुसेना अड्डे पर मिग-21 बाइसन के बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन की मौत हो गई. वायुसेना ने कहा, "मध्य भारत में एक वायुसेना अड्डे पर लड़ाकू प्रशिक्षण मिशन के लिए उड़ान भरते समय वायुसेना का मिग-21 बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया."

A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning while taking off for a combat training mission at an airbase in central India. IAF lost Group Captain A Gupta in the accident. A Court of Inquiry ordered to determine cause of accident: Indian Air Force

