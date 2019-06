इटानगर/नई दिल्ली. वायु सेना के लापता परिवहन विमान (IAF Aircraft AN-32) की तलाश अब भी जारी है. सोमवार को लापता हुए विमान की तलाश लगातार जारी है, लेकिन यह कहां खो गया, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है. इस बीच AN-32 विमान में सवार हरियाणा निवासी आशीष तंवर की मां ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द विमान की खोज की जाए, ताकि उनका बेटा घर लौट सके. आशीष की मां ने गृह मंत्रालय से मांग की है कि 4 दिन बाद भी लापता विमान का पता न चलना गंभीर मामला है. सरकार को इसकी गहन जांच करनी चाहिए.

रूस में बने वायुसेना के एएन-32 विमान का असम में जोरहाट से रवाना होने के बाद सोमवार दोपहर संपर्क टूट गया था. यह विमान चीन से लगी सीमा के पास मेंचुका एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के लिए निकला था. विमान की खोज में बुधवार को लगातार तीसरे दिन अभियान जारी रहा, लेकिन अब तक इसका पता नहीं चल पाया है. अनुकूल मौसम नहीं रहने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में सुदूरवर्ती मेंचुका पर्वत पर अभियान चलाया गया. वायु सेना के प्रवक्ता ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी ने बताया कि जंगल, दुर्गम घाटी और इलाके में खराब मौसम के बावजूद खोज और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है.

एयरफोर्स के लापता एएन-32 विमान की तलाशी का बड़ा अभियान जारी, इसरो के सेटेलाइट की ले रहे मदद

वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि हवाई सेंसर से मिली अहम सूचनाओं का गहन आकलन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘दिन में मौसम के कारण वायु सेना और सेना के हेलिकॉप्टरों से चलाए जा रहे खोज अभियान पर असर पड़ा. हालांकि, थल सेना और नौसेना, पुलिस और प्रशासन की सहायता के कारण जमीन पर दलों का काम रात भर चलता रहेगा.’’ वायु सेना के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि लापता विमान की तलाश के अभियान में तीसरे दिन दो सुखोई-30 विमानों को भी लगाया गया. इसके अलावा सी-130 जे और एएन 32 विमानों और दो मिग-17 तथा एएलएच के दो हेलिकॉप्टरों की भी सेवाएं ली जा रही हैं.

Palwal: Family of Ashish Tanwar, who was in IAF AN-32 aircraft that went missing on June 3 seeks govt help to trace their son. Mother says,”I want my child. It’s been almost 4 days now but till now nothing has happened. I request MHA to look into the matter&investigate.” #Haryana pic.twitter.com/yiLuULHwUt

— ANI (@ANI) June 6, 2019