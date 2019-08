तेजपुर/नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना का एक सुखोई लड़ाकू विमान गुरुवार रात असम में तेजपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने बताया कि विमान के दोनों पायलट विमान से निकलने में कामयाब रहे और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया. उन्होंने बताया कि इनमें से एक पायलट की टांग में चोट लगी है.

IAF: Today evening a Su-30 aircraft on a routine training mission from Tezpur(Assam) crashed in the local flying area. Both pilots ejected safely from the aircraft and have been rescued. A Court of Inquiry will ascertain cause of the accident. pic.twitter.com/zxqzwgTTqP

— ANI (@ANI) August 8, 2019