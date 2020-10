नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लड़ाकू विमान से दागे जा सकने वाले प्रारूप का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया. इसे एक सुखोई एमकेआई-30 विमान से बंगाल की खाड़ी में दागा गया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. खास बात ये है कि सुखोई एमकेआई-30 विमान ने करीब तीन घंटे की उड़ान के बाद यह मिसाइल दागी और मिसाइल दागे जाने से पहले आकाश में ही जंगी जहाज में ईंधन भरा गया. Also Read - पाक ने पुलवामा की साजिश स्‍वीकार करके की बड़ी गलती, अब भारत उठाएगा ये कदम

इस टेस्‍ट में मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ एक डूबते जहाज को निशाना बनाया और परीक्षण में वांछित नतीजे हासिल किए गए.

सूत्रों ने बताया कि विमान तंजौर स्थित टाइगरशार्क्स स्कवाड्रन का था. विमान ने पंजाब में एक एयरबेस से उड़ान भरी और मिसाइल दागे जाने से पहले आसमान में ही विमान में ईंधन भरा गया.

IAF flies from Punjab to successfully launch DRDO’s BrahMos to hit target in Bay of Bengal

वहीं, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल कोर्वेट INS कोरा द्वारा एंटी-शिप मिसाइल (ASHM) द्वारा दागे गए लक्ष्य को निशाना बनाया.

