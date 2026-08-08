IAF का विंग कमांडर गिरफ्तार, हनीट्रैप में फंसा... महिला की वीडियो कॉल से शुरू हुआ खेल, स्पाइवेयर तक पहुंची बात

सोशल मीडिया पर एक महिला से बातचीत के बाद IAF अधिकारी कथित तौर पर जासूसी नेटवर्क के जाल में फंस गए. पुलिस अब लीक हुई जानकारी, डिजिटल ट्रेल और विदेशी हैंडलर्स की भूमिका की जांच कर रही है.

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पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी संवेदनशील जानकारी (image AI)

दिल्ली पुलिस ने 31 मई की रात IAF के एक विंग कमांडर को गिरफ्तार किया.

उन पर संवेदनशील रक्षा जानकारी साझा करने और Official Secrets Act के तहत केस दर्ज है.

आरोप है कि सोशल मीडिया पर महिला के जरिए उन्हें कथित हनीट्रैप में फंसाया गया.

पुलिस अब पाकिस्तानी हैंडलर्स, स्पाइवेयर और लीक हुई जानकारी के नेटवर्क की जांच कर रही है.

दिल्ली पुलिस ने भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर को संवेदनशील रक्षा जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. जांच में पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े कथित हनीट्रैप नेटवर्क का शक सामने आया है. इस विंग कमांडर को दो महीने पहले संवेदनशील रक्षा जानकारी लीक के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया. उन्हें आधिकारिक गुप्त अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि यह एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है. indianexpress.com की खबर के मुताबिक, भारतीय वायुसेना (IAF) के एक विंग कमांडर को 31 मई की रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. IAF की इंटेलिजेंस विंग ने पुलिस को जानकारी दी थी. आरोप है कि अधिकारी ने राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज और जानकारी साझा की. उन्हें Official Secrets Act के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया. पहले पुलिस हिरासत में रखा गया, फिर तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

बड़े जासूसी नेटवर्क की ओर इशारा

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक लिखा है कि यह गिरफ्तारी एक बड़े जासूसी नेटवर्क की ओर इशारा करती है. इसका मकसद रणनीतिक सैन्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था. अधिकारी को पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों द्वारा रचे गए “हनी ट्रैप” का शिकार बताया जा रहा है. जांच में सामने आया कि अधिकारी व्यक्तिगत जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. तभी सोशल मीडिया पर एक महिला ने उनसे संपर्क किया. वे चैट करने लगे और वीडियो कॉल पर बातचीत शुरू हो गई. विश्वास हासिल करने के बाद महिला ने सैन्य इकाइयों की आवाजाही और तैनाती की फोटो, वीडियो और जानकारी मांगी. अधिकारी ने डिजिटल माध्यम से जरूरी दस्तावेज और डेटा भेज दिए. इसके बाद महिला ने अधिकारी से कहा कि वे अपने एक सहयोगी के मोबाइल पर एक खास ऐप इंस्टॉल करें. यह ऐप डेटा चुराने वाला स्पाइवेयर या रिमोट-एक्सेस मालवेयर था, जिससे डिवाइस का डेटा, लोकेशन ट्रैक किया जा सके या बातचीत इंटरसेप्ट की जा सके.

पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर काम

सूत्रों के अनुसार, यह महिला पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रही थी. पूरा ऑपरेशन रणनीतिक सैन्य खुफिया जानकारी जुटाने वाले बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि साझा की गई जानकारी से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा या नहीं, या इसका इस्तेमाल भारत में दुश्मनी वाली गतिविधियों के लिए किया जाना था. जांच में फोकस डिजिटल संचार के ट्रेल को ट्रेस करने पर है. विदेशी हैंडलर्स की पहचान और लीक हुई जानकारी की सीमा पता लगाने की कोशिश जारी है. IAF प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारी निगरानी में थे और उन्हें उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया. यह मामला रक्षा कर्मियों को निशाना बनाने वाले हनी-ट्रैप मॉड्यूल की ओर इशारा करता है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए भरोसा हासिल कर गोपनीय जानकारी निकाली जाती है. पूरी जांच चल रही है.