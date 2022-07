बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिला स्थित भिमरा गांव में एक विमान क्रैश होने की खबर है. स्थानीय खबरों के अनुसार क्रैश हुआ विमान वायु सेना का मिग-21 बायसन एयरक्राफ है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़मेर में हुई इस विमान दुर्घटना के संबंध में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से बात की है. वायुसेना प्रमुख ने इस पूरी घटना के संबंध में रक्षामंत्री को जानकारी दी.Also Read - Deshhit: कारगिल दिवस पर ‘राजनाथ सिंह’ के संकल्प से Tension में आया पाकिस्तान, POK में लहराएगा तिरंगा | Watch Video

वायुसेना ने एक बयान जारी करके बताया कि रात 9.10 बजे वायुसेना का मिग-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के दौरान पश्चिमी सेक्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं. वायुसेना ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों पायलटों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि शोक संतप्त परिवारों के साथ वह मजबूती से खड़ी है. इस दुर्घटना के संबंध में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं.

At 9:10 pm this evening, an IAF MiG 21 trainer aircraft met with an accident in the western sector during a training sortie.

Both pilots sustained fatal injuries.

