IAF in Ladakh to face China: भारतीय सेनाएं लद्दाख में चीनी सेना की किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं. थल सेना ने जहां अग्रिम मोर्चे पर अपनी मजबूत तैनाती कर रखी है, वहीं कंधा से कंधा मिलाते हुए इंडियन एयरफोर्स (IAF) भी पूरी तरह से तैयार में हैं. चीन सेना के सामने लंबे समय और सबसे कठोर मौसम की विपरीत परिस्‍थतियों में सामने जमें रहने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं. आज शनिवार को इंडियन एयरफोर्स के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें बुलंदियों के साथ एलएसी के अग्रिम मोर्चे पर फाइटर जेट्स, चिनूक हेलिकॉप्‍टर उड़ते हुए दिखाई दिए. Also Read - लद्दाख सीमा विवाद: तनाव घटाने को लेकर आज फिर वार्ता करेंगी भारत और चीनी सेना

इंडियन एयरफोर्स के MiG 29 फाइटर एयरक्राफ्ट ने लेह एयरबेस उड़ान भरी Also Read - फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, बोले- चीन की मदद से फिर लागू कराएंगे आर्टिकल 370

एलएसी पर चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी. युद्ध जैसी स्थिति में जरूर सैन्‍य सामग्री की आपूर्ति के लिए ये तैयार है.

Indian Air Force's Chinook helicopter carries out sortie from its Leh airbase in Ladakh.

वहीं, भारतीय वायु सेना का सी-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान फॉरवर्ड ​एरिया पर तैनात सैनिकों के लिए जरूरी सामान के साथ लद्दाख के लेह एयरबेस पर लैंडिंग करते हुए नजर आया.

Indian Air Force's C-17 Globemaster transport aircraft landing at the Leh airbase in Ladakh with supplies for troops deployed in forward areas.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेहा सिंह ने कहा, हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबले लेने के लिए अच्छी तरह तैयार और तैनात हैं. मूल्यांकन किए गए क्षेत्रों में हमारी तैनाती पूरी हो चुकी है और सर्दियों की चुनौतियों पर ध्यान दिया जा रहा है. हमने जगह-जगह प्रतिकूल परिस्थितियों का आकलन किया है और आवश्यक योजनाएं बनाई हैं.

बता दें कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीन ने हथियारों की बड़ी तैनाती के साथ करीब 50-60 हजार सैनिक तैनात कर रखें हैं. वहीं, भारत भी चीन को माकूल जवाब देने के लिए मजबूत तैयारी कर रखी है.

बता दें कि बीते 5 माह से भारत और चीन के बीच एलएसपी पर 5 महीने से तनाव बढ़ा हुआ है. 15 जून को भारत-चीन के बीच गलवान में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे. चीन के भी 40 सैनिक मारे थे. इसके बाद 5 मई को पूर्वी लद्दाख में 200 सैनिक आमने-सामने आ गए थे. गलवान संघर्ष के बाद तनाव बढ़ा हुआ है और संभावित कार्रवाई की जरूरत के मद्देनजर भारत ने भी एलएसी पर चीन के खिलाफ तैयारी कर रखी है.

बता दें तनाव कम करने के लिए भारतीय सैन्‍य और चीनी आर्मी के अधिकारियों के बीच 6 दौर की चर्चा हो चुकी है और आगामी 12 अक्‍टूबर को 7वें दौर की बातचीत प्रस्‍तावित है. दोनों पक्षों ने 21 सितंबर को सैन्य वार्ता के पिछले दौर के बाद कुछ फैसलों की घोषणा की थी जिनमें अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिकों को नहीं भेजना, एकपक्षीय तरीके से जमीनी हालात को बदलने से बचना और चीजों को और जटिल बनाने वाली कार्रवाइयों से बचना शामिल है.