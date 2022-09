IAF, Su-30 MK, Su-30 MKI aircraft, Tezpur, Assam, Video, china, LAC: भारतीय वायु सेना (IAF)ने चीन (china) के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खूब तैयारियां की हैं. इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट सुखोई -30 एमकेआई ( Su-30 MKI) को नए स्वदेशी हथियारों से लैश किया है. एयरफोर्स ने अपने इन लड़ाकू विमानों को चीन के खिलाफ असम के तेजपुर एयरबेस पर तैनात कर रखा है.Also Read - MP: छात्रा से शिक्षक ने गंदी यूनिफॉर्म उतावाई, वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक निलंबित, जांच के आदेश

एयरफोर्स ने सुखोई -30 एमकेआई ( Su-30 M) में नए स्वदेशी हथियारों को शामिल करने के साथ इस फाइटर जेट की क्षमताओं को काफी मजबूत किया गया है.

#WATCH| Visuals of IAF’s Su-30 MKI aircraft operating from Tezpur airbase, Assam. Aircraft’s capabilities have been significantly strengthened with induction of new indigenous weapons.Its strike capabilities to be upgraded further soon with more indigenous equipment:IAF officials pic.twitter.com/0ROIGY4XB8

— ANI (@ANI) September 27, 2022