फिर से चर्चा में हैं त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने के विवाद में फंसे IAS संजीव खिरवार, जानिए अब क्या है वजह ?

IAS अधिकारी संजीव खिरवार

2022 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने के विवाद में फंसे IAS अधिकारी संजीव खिरवार एक बार फिर सुर्खियों में हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 जनवरी 2026 को AGMUT कैडर के बड़े फेरबदल में उन्हें लद्दाख से वापस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. यह ट्रांसफर करीब साढ़े तीन साल बाद हुआ है, जब 2022 में इसी विवाद के कारण उन्हें दिल्ली से दूर की पोस्टिंग पर भेजा गया था. विवाद की शुरुआत मई 2022 में हुई थी. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दिल्ली सरकार के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे एथलीट्स को शाम 7 बजे तक मैदान खाली करने को कहा जाता था, ताकि तत्कालीन प्रधान सचिव (राजस्व) संजीव खिरवार अपने पालतू कुत्ते के साथ स्टेडियम ट्रैक पर टहल सकें.

IAS ने आरोपों का खंडन किया था

रिपोर्ट में खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा की तस्वीरें और वीडियो भी प्रकाशित हुए. इससे देशभर में आक्रोश फैल गया. खिरवार ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे कभी एथलीट्स की प्रैक्टिस नहीं रोकते, बल्कि स्टेडियम बंद होने के बाद ही आते हैं. फिर भी, विवाद बढ़ने पर गृह मंत्रालय ने तत्काल कार्रवाई की.

संजीव का लद्दाख, पत्नी रिंकू दुग्गा का अरुणाचल ट्रांसफर

26 मई 2022 को गृह मंत्रालय के आदेश से संजीव खिरवार (1994 बैच, AGMUT कैडर) को लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा (भी 1994 बैच) को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया. यह कदम सजा के रूप में देखा गया, क्योंकि दोनों दिल्ली में वरिष्ठ पदों पर तैनात थे. खिरवार दिल्ली में प्रधान सचिव (राजस्व) और डिविजनल कमिश्नर थे, जबकि रिंकू दुग्गा भूमि एवं भवन विभाग की सचिव थीं. इस घटना के बाद दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी स्टेडियम रात 10 बजे तक खोलने के निर्देश दिए.

लद्दाख में किया बढ़िया काम, पत्नी जबरन रिटायर

लद्दाख में खिरवार ने प्रधान सचिव के रूप में स्वास्थ्य, श्रम, चिकित्सा शिक्षा, रोजगार, वन और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले. उनकी कार्यशैली की सराहना हुई, लेकिन विवाद की छाया बनी रही. वहीं, रिंकू दुग्गा के करियर पर गहरा असर पड़ा. 2023 में उनके खराब प्रदर्शन रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया.अब 2026 के बड़े प्रशासनिक फेरबदल में गृह मंत्रालय ने 31 IAS और 18 IPS अधिकारियों का तबादला किया. इसमें खिरवार को लद्दाख से दिल्ली वापस बुलाया गया है. वे दिल्ली में वरिष्ठ पद पर तैनात होंगे.

खिरवार की दिल्ली वापसी को प्रशासनिक हलकों में बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है. यह AGMUT कैडर की नियमित रोटेशन का हिस्सा है, लेकिन पुराना विवाद फिर से चर्चा में आ गया है.

