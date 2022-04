श्रीनगर: सिविल सेवा से इस्तीफा देने वाले जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी शाह फैसल (Shah Faesal) केंद्र द्वारा उनके इस्तीफे को अस्वीकार किए जाने के बाद फिर से काम पर लौटने जा रहे हैं. शाह फैसल ने सेवा से इस्तीफा देने के बाद अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया था. उन्होंने पार्टी बनाई भी थी, लेकिन वह जल्दी ही राजनीति से ऊब गए, और अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया.Also Read - Pulwama Encounter: पुलवामा में 2 आतंकी ढेर, प्रवासी मजदूरों की हत्या में थे शामिल

शाह फैसल ने अपनी पार्टी से जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में अपना पद छोड़ दिया था और इससे बाहर निकल गए. उन्होंने 4 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का गठन किया, लेकिन 10 अगस्त, 2020 को राजनीति से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने 2010 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें होम कैडर आवंटित किया गया. उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है.

8 months of my life (Jan 2019-Aug 2019) created so much baggage that I was almost finished.

While chasing a chimera, I lost almost everything that I had built over the years. Job. Friends. Reputation. Public goodwill.

But I never lost hope.

My idealism had let me down. 1/3

— Shah Faesal (@shahfaesal) April 27, 2022