Icc World Cup 2023 Amidst The Election Battle Leaders Are Watching The Match Jp Nadda Said India Will Definitely Win Mohd Azharuddin Said The Match Is Going To Be Difficult

ICC World Cup 2023: चुनावी जंग के बीच नेता देख रहे मैच, JP Nadda बोले- भारत जरूर जीतेगा, मो. अजहरुद्दीन ने कहा- Match कठिन होने वाला है

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं के साथ कुछ देर तक क्रिकेट मैच देखा, Mohammed Azharuddin ने भी दी प्रतिक्रिया

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं के साथ कुछ देर तक क्रिकेट मैच देखा, मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने भी बयान दिया है.

पूरे देश में इस समय क्रिकेट के विश्वकप के फाइनल मुकाबले पर पूरी देश की एक बार फिर से उम्मीदों के साथ टकटकी लगी है. बीजेपी हो या विपक्षी दलों के नेता मच देख रहे हैं या ताजा अपडेट से जुड़े हैं.

अहमदाबाद के पीएम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस हारने के बाद बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाकर ही ऑलआउट हो गई तो पूरे देश के क्रिकेट प्रेमी चिंता में आ गए. भारतीय इंडिया इस विश्कप में पहली बार ऑलआउट हुई है. लेकिन दूसरी पारी में खेलने आए आस्ट्रेलिया ने जैसे ही दूसरे ओवर में पहला विकेट खोया तो भारतीयों की उम्मीद जाग गई.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On ICC Men’s Cricket World Cup 2023 India Vs Australia Final Match, Former Indian Cricketer and Congress Leader Mohammed Azharuddin says, “The match is going to be tough. It is not going to be very easy. It would be tough for both teams. It would be… pic.twitter.com/9Xkaz7g27k — ANI (@ANI) November 19, 2023

डेविड वॉर्नर 7 रन बनाकर आउट हो गए. जसप्रीत बुमराह ने स्टीव स्मिथ 4 रन पर एलबीडब्लू काके बाहर किया. 15 रन बना चुके मिचेल मार्श को भी आउट कर दिया.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: BJP National President JP Nadda says, “Our good wishes to all the players of team India. All Indians are with the Indian Cricket team. My best wishes to them, India will definitely win.” pic.twitter.com/x4GVePLikQ — ANI (@ANI) November 19, 2023

इस बीच तेलंगाना की राजधानी हैदरबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं के साथ कुछ देर तक क्रिकेट मेच देखा. उन्होंने कहा, “टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को हमारी शुभकामनाएं. सभी भारतीय भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हैं. उन्हें मेरी शुभकामनाएं, भारत जरूर जीतेगा.

वहीं, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा, “मैच कठिन होने वाला है. यह बहुत आसान नहीं होने वाला है. यह बहुत कठिन होगा. ” अगर भारत जल्दी विकेट ले लेता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मुश्किल होगा…”

ICC क्रिकेट विश्व कप फाइनल की पहली पारी के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “यह एक अच्छा लक्ष्य है और हमारे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे और भारत जीतेगा…”

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में कहा, “…हमें उम्मीद है (भारत जीतेगा)। यह उनका अंतिम प्रदर्शन नहीं है, उन्होंने पहले भी देश को गौरवान्वित किया है.”

जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 33.5 ओवर में 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं