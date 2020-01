नई दिल्‍ली: बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर के परपोते ने राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ पर हमला करते हुए विवादित बयान में संगठन

को आतंकी संगठन तक कह डाला और इतना ही नहीं, आरएसएस पर सवाल भी खड़ा कर दिया. रविवार को डॉ. आंबेडकर के परपोते

राजरत्‍न आंबेडकर ने कहा, मैंने कहा था कि आरएसएस भारत का एक आतंकवादी संगठन है, इस पर पाबंदी लगाइए. एक साध्‍वी

पीएम के बगल में बैठती है और कहती है जब भारतीय सेना के हथियार खत्‍म हो गए, आरएसएस ने उन्‍हें उपलब्‍ध कराए.

आरएसएस को कैसे गोला-बारूद मिला?

बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर के परपोते ने यह बयान रविवार को कर्नाटक में दिया है.

#WATCH Rajaratna Ambedkar, Dr BR Ambedkar’s great-grandson, in K’taka: …I’d said RSS is India’s terrorist org,get it banned…A sadhvi sits beside PM&says that when Indian Army exhausted its arms&ammunition,RSS provided them that. How did RSS get that arms&ammunition?…(26.01) pic.twitter.com/PMmtLX2afc

— ANI (@ANI) January 27, 2020