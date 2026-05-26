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If Gymkhana Club Is Not Vacated By June 5 Central Government Informs Delhi High Court Next Action

अगर 5 जून को नहीं खाली किया जाता है जिमखाना क्लब तो...,केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया अगला कदम क्या होगा

जिमखाना क्लब को खाली करने को लेकर दिए गए आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जिमखाना क्लब के सदस्यों की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Gymkhana Club Case: दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर जारी किए गए केंद्र सरकार के आदेश के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. जिमखाना सदस्यों की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को अदालत के सामने रखा. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट को बताया कि कानून के हिसाब से ही कब्जा लिया जाएगा.

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर क्लब 5 तारीख को अपनी मर्ज़ी से खाली नहीं भी करता है, तो भी कब्जा नहीं लिया जाएगा. मेहता ने कहा कि जब तक कि बेदखली के लिए कानून के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, तब तक जमीन खाली नहीं कराई जाएगी. मेहता ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ कानून के तहत तय प्रक्रिया के हिसाब से ही कोई कार्रवाई होगी. तुषार मेहता ने ये भी कहा कि क्लब को दूसरी जमीन भी ऑफर की जाएगी.

केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि क्लॉज़ 4 में एक सिस्टम दिया गया है, जिसके तहत हम लीज तय कर सकते हैं. तुषार मेहता ने कहा कि अधिग्रहण के तहत प्रावधान इस नियम में दिए गए हैं. उनमें से एक मुआवज़ा देना है. मुआवज़ा पैसे के तौर पर हो सकता है या सरकार जमीन का दूसरा टुकड़ा दे सकती है. उच्च न्यायालय को सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि हम कानून के तहत तय प्रक्रिया के हिसाब से काम करेंगे. हम बस जाकर इसे खाली नहीं कराएंगे.

क्लब के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जिमखाना क्लब के सदस्यों की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि 5 जून को अपनी मर्ज़ी से जिमखाना क्लब को हैंडओवर किया जाए जबकि यह मामला पहले से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सामने है. उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) गए, जिसने 15 सदस्यों वाली पिछली कमेटी को बदल दिया. क्लब कमेटी को सरकार ने 15 नॉमिनेटेड सदस्यों से बदल दिया है.

क्या है मामला?

1913 में स्थापित दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में गिना जाता है. यह लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का प्रमुख केंद्र रहा है. अब केंद्र ने 27.3 एकड़ परिसर को ‘सार्वजनिक सुरक्षा’ के नाम पर अपने कब्जे में लेने की बात कही है. यह परिसर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित है. केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए क्लब प्रबंधन को बेदखली का नोटिस भेजा है. परिसर को 5 जून तक खुद ही खाली करने के लिए कहा गया है. इस फैसले के खिलाफ दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है.

(इनपुट- IANS)

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